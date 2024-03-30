В Казани внедорожник провалился сквозь землю у кладбища
В Казани внедорожник провалился под асфальт. Фото © Telegram / Mash Iptash
Внедорожник провалился под землю между Архангельским кладбищем и новым зоопарком в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
В этом месте протянуты трубы водоканала, однако ни работ, ни аварий там не происходило. По предварительным данным, под землёй находится заброшенный коллектор, из-за которого и появилась яма.
Ранее в Солнечногорске коммунальные службы избавились от трясины, в которой до этого застряли двое школьников. Детей из мокрого песка пришлось доставать местным жителям и сотрудникам МЧС. "Зыбучие пески" образовались из-за катка, который располагался там зимой.