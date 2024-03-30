В Казани внедорожник провалился сквозь землю у кладбища

Внедорожник провалился под землю между Архангельским кладбищем и новым зоопарком в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

В этом месте протянуты трубы водоканала, однако ни работ, ни аварий там не происходило. По предварительным данным, под землёй находится заброшенный коллектор, из-за которого и появилась яма.