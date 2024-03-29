В Солнечногорске избавились от "зыбучих песков", засосавших школьников
С площади в Солнечногорске вывезли песок, где застряли школьники
Власти Солнечногорска вывезли размокший песок, в котором застряли два школьника, оставшийся после демонтажа катка на Советской площади. Ребят пришлось вытаскивать местным жителям и сотрудникам МЧС. Об этом сообщает телеканал "360".
Коммунальные службы расчищают площадку в Солнечногорске. Видео © Телеканал "360"
При помощи спецтехники коммунальные службы расчистили площадку, использовавшуюся для катка. Песчаную груду погрузили в грузовик и увезли.
Ранее в одном из торговых центров Новосибирска ребёнка чуть не затянуло в эскалатор. Малышка упала на ступеньках, а перепуганный отец судорожно искал кнопку остановки движения. К счастью, на помощь пришёл один из сотрудников магазина бытовой техники, который выключил механизм и освободил девочку.