В Солнечногорске избавились от "зыбучих песков", засосавших школьников

Власти Солнечногорска вывезли размокший песок, в котором застряли два школьника, оставшийся после демонтажа катка на Советской площади. Ребят пришлось вытаскивать местным жителям и сотрудникам МЧС. Об этом сообщает телеканал "360" .

При помощи спецтехники коммунальные службы расчистили площадку, использовавшуюся для катка. Песчаную груду погрузили в грузовик и увезли.

Ранее в одном из торговых центров Новосибирска ребёнка чуть не затянуло в эскалатор. Малышка упала на ступеньках, а перепуганный отец судорожно искал кнопку остановки движения. К счастью, на помощь пришёл один из сотрудников магазина бытовой техники, который выключил механизм и освободил девочку.