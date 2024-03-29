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29 марта, 14:30

В Солнечногорске избавились от "зыбучих песков", засосавших школьников

С площади в Солнечногорске вывезли песок, где застряли школьники

Власти Солнечногорска вывезли размокший песок, в котором застряли два школьника, оставшийся после демонтажа катка на Советской площади. Ребят пришлось вытаскивать местным жителям и сотрудникам МЧС. Об этом сообщает телеканал "360".

Коммунальные службы расчищают площадку в Солнечногорске. Видео © Телеканал "360"

При помощи спецтехники коммунальные службы расчистили площадку, использовавшуюся для катка. Песчаную груду погрузили в грузовик и увезли.

Ранее в одном из торговых центров Новосибирска ребёнка чуть не затянуло в эскалатор. Малышка упала на ступеньках, а перепуганный отец судорожно искал кнопку остановки движения. К счастью, на помощь пришёл один из сотрудников магазина бытовой техники, который выключил механизм и освободил девочку.

Рязанские студенты спасли ребёнка, застрявшего головой в горшке
Рязанские студенты спасли ребёнка, застрявшего головой в горшке
Обложка ©

Телеканал "360"

Владимир Озеров
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