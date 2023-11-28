Рязанские студенты спасли ребёнка, застрявшего головой в горшке

Студенты из медицинского спасательного отряда Рязанского государственного медицинского университета Salus (МСО РязГМУ) помогли маленькому ребёнку, застрявшему головой в горшке. Об этом они сообщили на странице МСО РязГМУ Salus во "ВКонтакте".

"Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева поступила заявка: ребёнок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", — рассказали студенты.

Студенты медицинского спасательного отряда отметили, что всегда готовы помочь детям, попавшим в беду.