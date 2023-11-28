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28 ноября, 12:47

Рязанские студенты спасли ребёнка, застрявшего головой в горшке

В Рязани спасатели МСО РязГМУ спасли ребёнка, застрявшего головой в горшке

<p>Ребёнок застрял головой в горшке в Рязани. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-137622328_1664" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева</a></p>

Ребёнок застрял головой в горшке в Рязани. Обложка © VK / МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева

Студенты из медицинского спасательного отряда Рязанского государственного медицинского университета Salus (МСО РязГМУ) помогли маленькому ребёнку, застрявшему головой в горшке. Об этом они сообщили на странице МСО РязГМУ Salus во "ВКонтакте".

"Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ Salus им. В.И. Васильева поступила заявка: ребёнок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", — рассказали студенты.

Студенты медицинского спасательного отряда отметили, что всегда готовы помочь детям, попавшим в беду.

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Ян Поланин
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