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18 июня, 05:28

Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста

Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста. Обложка © Wikipedia

Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста. Обложка © Wikipedia

Утром 18 июня голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Сотрудники МЧС на двух катерах пытаются вытащить из воды пловца, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, мужчина находится в неадекватном состоянии и всячески сопротивляется своему спасению. На данный момент неизвестно, с какой целью он залез в воду. Сотрудники полиции уже приехали на место для выяснения всех обстоятельств.

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Николай Рюмин
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