Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста
Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста. Обложка © Wikipedia
Утром 18 июня голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Сотрудники МЧС на двух катерах пытаются вытащить из воды пловца, сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, мужчина находится в неадекватном состоянии и всячески сопротивляется своему спасению. На данный момент неизвестно, с какой целью он залез в воду. Сотрудники полиции уже приехали на место для выяснения всех обстоятельств.
Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковных Люберцах из-за тропических дождей образовалась огромная лужа и местные подростки устроили в ней купание. Жильцам соседних домов удалось снять новое развлечение на видео.