Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста

Утром 18 июня голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Сотрудники МЧС на двух катерах пытаются вытащить из воды пловца, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, мужчина находится в неадекватном состоянии и всячески сопротивляется своему спасению. На данный момент неизвестно, с какой целью он залез в воду. Сотрудники полиции уже приехали на место для выяснения всех обстоятельств.