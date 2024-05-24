Прикинулся уточкой: Лось открыл купальный сезон в одном из прудов на востоке Москвы

В Кошачьем пруду в столичном районе Новогиреево, где обычно можно встретить семью уточек, этим утром замечен... лось! По словам очевидцев, сохатый появился будто из ниоткуда, занырнул в пруд и наотрез отказался вылезать из прохладной водички.

Москвичи стали свидетелями заплыва лося в Кошачьем пруду в Новогирееве. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, лосиные приключения в столице начались в пятницу около шести часов утра. В экстренные службы обратились около 10 человек, заметивших гуляющего зверя на разных улицах города. Поймать сохатого пока не удалось.