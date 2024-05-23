"Самый вежливый" медведь забрёл в коттедж под Москвой Камера засняла медведя, который пришёл на участок в деревне в Подмосковье 23 мая, 15:11 Медведь зашёл на участок в Подмосковье. Обложка © freepik / vladimircech

Жителей подмосковной деревни Новинки напугал медведь, который внезапно заявился на один из участков и по-хозяйски изучил его на предмет того, чем можно полакомиться. Кадрами с косолапым гостем поделился портал 360.ru.

Медведь зашёл на участок в Подмосковье. Видео © 360.ru.

Как утверждается, мишка пришёл на участок поздним вечером. Судя по видео, особенно ему приглянулась берёза. Он обошёл её, обнюхал, потряс лапами и ушёл. Хищник вёл себя аккуратно и никакого погрома не учинил. Сейчас жители обратились в экстренные службы. "Вежливого" мишку ищут, чтобы отвадить от посёлка.

Ранее сообщалось, что жительница Магаданской области отогнала медведицу, которая мешала ей заниматься скандинавской ходьбой. По её словам, в момент встречи с хищником она даже не успела испугаться, а просто вооружилась палками и камнями, чтобы прогнать мишку.

Авторы Татьяна Миссуми