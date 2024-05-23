Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

"Самый вежливый" медведь забрёл в коттедж под Москвой

Камера засняла медведя, который пришёл на участок в деревне в Подмосковье

23 мая, 15:11
Медведь зашёл на участок в Подмосковье. Обложка © freepik / vladimircech

Медведь зашёл на участок в Подмосковье. Обложка © freepik / vladimircech

Жителей подмосковной деревни Новинки напугал медведь, который внезапно заявился на один из участков и по-хозяйски изучил его на предмет того, чем можно полакомиться. Кадрами с косолапым гостем поделился портал 360.ru.

Медведь зашёл на участок в Подмосковье. Видео © 360.ru.

Как утверждается, мишка пришёл на участок поздним вечером. Судя по видео, особенно ему приглянулась берёза. Он обошёл её, обнюхал, потряс лапами и ушёл. Хищник вёл себя аккуратно и никакого погрома не учинил. Сейчас жители обратились в экстренные службы. "Вежливого" мишку ищут, чтобы отвадить от посёлка.

Власти Украины начали пугать медведями пытающихся покинуть страну уклонистов
Власти Украины начали пугать медведями пытающихся покинуть страну уклонистов

Ранее сообщалось, что жительница Магаданской области отогнала медведицу, которая мешала ей заниматься скандинавской ходьбой. По её словам, в момент встречи с хищником она даже не успела испугаться, а просто вооружилась палками и камнями, чтобы прогнать мишку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!