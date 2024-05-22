Бесстрашная жительница Магаданской области отогнала медведицу камнями и палками

Жительница Магаданской области отогнала медведицу, которая мешала ей заниматься скандинавской ходьбой. Происшествие попало на камеру — момент сняли очевидцы из дома неподалёку.

В Магаданской области женщина отогнала медведицу. Видео © Telegram / Магадан. ЧП

"Сейчас раздразнит. Что она делает? Он сейчас её захавает. В смысле, он прямо возле неё? [Медведь] Убегает... Это кто такая бесстрашная? Как он убежал-то? С палками идёт... Идёт спокойно", — комментировали происходящее две наблюдавшие из окна женщины.

Главная героиня видео по имени Ольга Прокопенко в беседе с RT рассказала, что занималась спортом, когда к ней вплотную подошла медведица. Говорит, что даже не успела испугаться — была слишком занята, придумывая, как спастись.

"Буквально метра два было. О страхе подумать не успела — решала, как мне её отогнать. Выставила палки вперёд, но медведица не испугалась. Тогда я нагнулась, взяла камни, и она убежала", — рассказала отважная женщина.

Она также добавила, что медведицу позже отловили и убили. Такое решение было вынужденным — животное подходило к населённому пункту слишком близко. Стоит отметить, что неподалёку от места встречи Прокопенко и косолапой находится школа.