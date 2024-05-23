Сбил женщину, испугал дедушку и скрылся в лесу: Лось целый день терроризирует жителей Салавата

В Башкортостане лось сбил с ног женщину, которая вышла на прогулку с собакой. Инцидент случился в Салавате на улице Бекетова. Горожанка не могла представить, что на её пути может возникнуть лесной зверь. Животное, судя по всему, этого тоже не ожидало и, испугавшись, с разбегу кинулось на женщину и её "моську". К счастью, пострадавшая отделалась лишь синяками. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

В Башкортостане лось сбил с ног женщину, гуляющую с собакой. Видео © Telegram / Mash Batash

До этого лося запечатлела другая камера. Он поверг в шок пожилого жителя города, пробежав мимо него несколько раз. Охотники и спасатели искали лосёнка весь день, но в итоге обнаружили только следы его копыт, ведущие далеко в лес. Оказалось, кстати, что набедокуривший сохатый — это ещё лишь лосёнок.

В Башкортостане лось напугал дедушку, выходящего из подъезда. Видео © Telegram / Mash Batash