Сбил женщину, испугал дедушку и скрылся в лесу: Лось целый день терроризирует жителей Салавата
Mash Batash: В башкирском Салавате лось сбил с ног гуляющую с собакой женщину
В Башкортостане лось сбил с ног женщину, которая вышла на прогулку с собакой. Инцидент случился в Салавате на улице Бекетова. Горожанка не могла представить, что на её пути может возникнуть лесной зверь. Животное, судя по всему, этого тоже не ожидало и, испугавшись, с разбегу кинулось на женщину и её "моську". К счастью, пострадавшая отделалась лишь синяками. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.
В Башкортостане лось сбил с ног женщину, гуляющую с собакой. Видео © Telegram / Mash Batash
До этого лося запечатлела другая камера. Он поверг в шок пожилого жителя города, пробежав мимо него несколько раз. Охотники и спасатели искали лосёнка весь день, но в итоге обнаружили только следы его копыт, ведущие далеко в лес. Оказалось, кстати, что набедокуривший сохатый — это ещё лишь лосёнок.
В Башкортостане лось напугал дедушку, выходящего из подъезда. Видео © Telegram / Mash Batash
Ранее Life.ru рассказывал, как блудный лосёнок выбежал к людям в Выборге Ленинградской области. Животное испуганно бегало по дворам и улицам, пытаясь найти обратную дорогу к лесу. Он хотел пробраться через прутья забора и кусты, но каждый раз испуганно шарахался в сторону. Ещё один подобный случай произошёл на юге Москвы пару недель назад, там тоже пытались поймать заблудившегося лося. Сначала рогатого заметили в парке "Сосенки", а потом во дворе жилого дома в Зюзино. В ходе поимки оказалось, что это не лось, а молодая лосиха.
Telegram / Mash Batash