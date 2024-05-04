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4 мая, 17:20

На юге Москвы с самого утра пытаются поймать заблудившегося лося

Лося заметили в московском парке "Сосенки" и у жилого дома в Зюзино

Лось у жилого дома в Зюзино. Фото © SHOT

Лось у жилого дома в Зюзино. Фото © SHOT

Лось вышел к людям на юге Москвы. Сначала его заметили в парке "Сосенки", а потом во дворе жилого дома в Зюзино. По данным SHOT, животное пытаются поймать уже с самого утра.

Лося заметили в московском парке "Сосенки" и у жилого дома в Зюзино. Видео © SHOT

В ходе поимки оказалось, что это не лось, а молодая лосиха. В неё несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворным. Теперь ветеринары ждут, когда животное уснёт, чтобы осмотреть его и вывезти в Битцевский лес.

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А ранее Life.ru рассказывал, как блудный лосёнок выбежал к людям в Выборге Ленинградской области. Животное испуганно бегало по дворам и улицам, пытаясь найти обратную дорогу к лесу. Он пытался пробраться через прутья забора и кусты, но каждый раз испуганно шарахался в сторону.

Николь Вербер
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