Блудный лосёнок выбежал к людям в Выборге Молодой лось заблудился в Выборге, пытаясь найти обратную дорогу в лес 18 апреля, 11:20 Лось бегал по улицам Выборга. Обложка © Telegram / Топ новости Петербурга

В Выборге Ленинградской области жители заметили лосёнка, который испуганно бегал по дворам и улицам, пытаясь найти обратную дорогу к лесу. Очевидцы успели заснять животное, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Лось бегал по улицам Выборга. Видео © Telegram / Топ новости Петербурга

Молодой лось пытался пробраться через прутья забора и кусты, но каждый раз испуганно шарахался в сторону. Последний раз его видели на улице Гагарина. По словам местных жителей, лес находится в паре километров от места, где бегал лосёнок. Удалось ли ему туда добраться — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Тверской области на озере Плоское лось и лосёнок провалились под лёд. Специалисты МЧС прибыли на место, чтобы помочь животным. К сожалению, малыш погиб, а взрослого лося осмотрели специалисты, после того как его удалось вытянуть на берег. Затем сохатого отпустили в лес.

Авторы Татьяна Миссуми