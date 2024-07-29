Россиянка убила двухлетнюю дочь и отправила фото бывшему мужу

Жительница Краснодара убила свою двухлетнюю дочку из-за проблем с деньгами. По данным Kub Mash, горе-мамаша сначала пыталась задушить девочку, но в итоге её утопила.

По словам Ольги — так зовут злодейку — проблемы у неё начались после расставания с мужем. Тот якобы жил за границей, пока бывшая с годовалым младенцем на руках моталась по съёмным квартирам. Развод пара не оформила, а отец якобы никак не помогал с воспитанием девочки.

Расправившись с крохой, женщина написала предсмертную записку, но покончить с собой сил не хватило. Зато она отправила бывшему фото их мëртвой дочери.

Сам мужчина уверяет, что не только каждый месяц присылал Ольге по 40-50 тысяч рублей на содержание ребёнка, но и просил отдать ему девочку. Женщина, которая еще в детстве потеряла всех своих близких, выросла неуравновешенной и обращалась к психиатру.

Теперь отправится в колонию общего режима на десять лет. Экспертиза признала её вменяемой.