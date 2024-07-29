Россиянка убила двухлетнюю дочь и отправила фото бывшему мужу
Kub Mash: Жительница Краснодара убила двухлетнюю дочь из-за проблем с деньгами
Жительница Краснодара убила свою двухлетнюю дочку из-за проблем с деньгами. По данным Kub Mash, горе-мамаша сначала пыталась задушить девочку, но в итоге её утопила.
По словам Ольги — так зовут злодейку — проблемы у неё начались после расставания с мужем. Тот якобы жил за границей, пока бывшая с годовалым младенцем на руках моталась по съёмным квартирам. Развод пара не оформила, а отец якобы никак не помогал с воспитанием девочки.
Расправившись с крохой, женщина написала предсмертную записку, но покончить с собой сил не хватило. Зато она отправила бывшему фото их мëртвой дочери.
Сам мужчина уверяет, что не только каждый месяц присылал Ольге по 40-50 тысяч рублей на содержание ребёнка, но и просил отдать ему девочку. Женщина, которая еще в детстве потеряла всех своих близких, выросла неуравновешенной и обращалась к психиатру.
Теперь отправится в колонию общего режима на десять лет. Экспертиза признала её вменяемой.
Ранее под Волгоградом мужчина "отомстил" сожительнице, забив до смерти её двухлетнего сына. Подозреваемый хотел скрыться от правоохранителей, но следователи нашли его в кратчайшие сроки.
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