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29 июля, 07:39
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Россиянка убила двухлетнюю дочь и отправила фото бывшему мужу

Kub Mash: Жительница Краснодара убила двухлетнюю дочь из-за проблем с деньгами

Жительница Краснодара убила свою двухлетнюю дочку из-за проблем с деньгами. По данным Kub Mash, горе-мамаша сначала пыталась задушить девочку, но в итоге её утопила.

По словам Ольги — так зовут злодейку — проблемы у неё начались после расставания с мужем. Тот якобы жил за границей, пока бывшая с годовалым младенцем на руках моталась по съёмным квартирам. Развод пара не оформила, а отец якобы никак не помогал с воспитанием девочки.

Расправившись с крохой, женщина написала предсмертную записку, но покончить с собой сил не хватило. Зато она отправила бывшему фото их мëртвой дочери.

Сам мужчина уверяет, что не только каждый месяц присылал Ольге по 40-50 тысяч рублей на содержание ребёнка, но и просил отдать ему девочку. Женщина, которая еще в детстве потеряла всех своих близких, выросла неуравновешенной и обращалась к психиатру.

Теперь отправится в колонию общего режима на десять лет. Экспертиза признала её вменяемой.

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Ранее под Волгоградом мужчина "отомстил" сожительнице, забив до смерти её двухлетнего сына. Подозреваемый хотел скрыться от правоохранителей, но следователи нашли его в кратчайшие сроки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Алексей Берковиц
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