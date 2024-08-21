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20 августа, 22:27

В Зеленограде пожилая мать заколола ножом сына

СК: Женщина зарезала 45-летнего сына в Зеленограде

В Зеленограде пожилая женщина зарезала 45-летнего сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Москве.

"По подозрению в указанном преступлении задержана мать погибшего, которая пояснила, что в ходе конфликта нанесла своему сыну удар ножом в область живота", — сообщили в СУ СК.

Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями, но в больнице он скончался от полученных травм. Правоохранители побеседовали с матерью убитого, и та во всём созналась.

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Ранее в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области, молодой местный житель из ревности зарезал свою жену, а затем сам погиб в аварии. Журналисты рассказали, что в ту злополучную ночь супруги крепко поссорились, находясь у себя дома. В какой-то момент мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а затем сбежал с места преступления.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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