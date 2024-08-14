57 ножевых за отказ в сексе: Стал известен мотив безумца из Петербурга, зарезавшего жену

В Санкт-Петербурге завершили расследование громкого дела в отношении мужчины, убившего жену на глазах у детей осенью прошлого года. Как пишет kp.ru, мотивом для совершения преступления послужило желание женщины развестись с супругом.

Семья жила мирно и воспитывала двух дочек, однако год назад всё изменилось. Михаил (имя изменено. — Прим. Life.ru) стал ревновать Викторию (имя изменено. — Прим. Life.ru) и устроил ей настоящий террор: он прятал ключи от квартиры, запирал дома и даже звонил ее начальнице, желая вычислить её любовника, которого не существовало.

Женщина устала от регулярных беспочвенных подозрений и решила развестись с тираном, однако так просто Михаил сдаваться не собирался. В один из дней ссора переросла в трагедию: безумный муж зарезал жену. Причину он назвать сразу не смог, лишь после он заявил, что супруга к нему охладела. Этого он не вынес.

"Виктория стала молчаливой, грубой, перестала со мной разговаривать. Отказывалась заниматься любовью. Я был ей безразличен. С каждым днём ситуация ухудшалась. Начала требовать, чтобы я полностью сам оплачивал ипотеку. А в одной из ссор назвала меня идиотом и выпалила: "Я тебя не люблю!" Тогда я стал подозревать, что она мне изменяет. Я звонил ей на работу, потому что переживал за отношения, хотел их сохранить. Но попытки были тщетны, вместо этого жена выгоняла меня из дома", — признавался мужчина на допросе.

В день убийства женщина позвонила мужу и сообщила, что хочет выписать его из квартиры. Она записала его к нотариусу и сообщила, чтобы тот ехал к нему, однако вместо этого Михаил поехал к ней на разборки. По пути он выпил спиртного, а потом "всё как в тумане".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Над девочками, которые стали свидетельницами расправы, опеку оформила бабушка. Подруги убитой рассказали корреспондентам "Комсомолки", что дети всё ещё учатся жить заново, так как не могут забыть об этом кошмарном событии.