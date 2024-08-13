"Хотела с ним развестись ": Нижегородец из ревности зарезал жену, сбежал и погиб в ДТП

Шокирующее происшествие случилось в ночь на 8 августа в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Как пишет kp.ru, там молодой местный житель из ревности зарезал свою жену, а затем сам погиб в аварии.

Журналисты рассказали, что в ту злополучную ночь супруги крепко поссорились, находясь у себя дома. В какой-то момент мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а затем сбежал с места преступления.

Тело 23-летней девушки нашла её подруга. В то же утро злоумышленник на седьмом километре автодороги Дзержинск – завод "Пластик", управляя автомобилем "Рено Меган", врезался во встречный грузовик "Скания", в результате чего погиб.

В настоящее время неизвестно, пытался ли мужчина таким образом скрыться, или он умышленно устроил аварию. Это предстоит выяснить следователям.

Корреспонденты "Комсомолки" узнали, что погибшую звали Елизаветой, а также что она преподавала в младших классах. Знакомые и близкие погибших говорят, что они часто ссорились, а всему виной были ревность и возможное желание супруги уйти от своего мужа.

"Она хотела развестись с ним", — подтвердила мама Елизаветы.