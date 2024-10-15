Изверг из Петербурга избил девушку за расставание и убил её собак

В Петербурге девушка написала заявление на своего экс-возлюбленного после того, как он избил её и жестоко расправился с двумя собаками. Подробности конфликта со смертельным исходом опубликовал 78.ru.

Инцидент произошёл в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино 11 октября. 21-летний молодой человек вышел из себя, когда возлюбленная предложила ему разойтись. В этот момент он был пьян.

«Он позвал меня поговорить и ударил два-три раза напильником по голове. Я поехала в травму, а когда вернулась — заметила, что собак нет. Я собрала какие-то вещи, уехала. Несколько дней подряд мы искали собак, но не нашли», — рассказала пострадавшая.

Как стало известно позже, изверг решил из мести убить собак. Чихуахуа парень задушил в квартире и выбросил в мусоропровод, а вторую вывел на улицу и утопил в колодце. Тела животных нашли спустя несколько суток. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.