Изверг из Петербурга избил девушку за расставание и убил её собак
В Петербурге молодой человек избил напильником сожительницу и убил её собак
Умершие от рук живодёра собаки. Фото © 78.ru
В Петербурге девушка написала заявление на своего экс-возлюбленного после того, как он избил её и жестоко расправился с двумя собаками. Подробности конфликта со смертельным исходом опубликовал 78.ru.
Инцидент произошёл в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино 11 октября. 21-летний молодой человек вышел из себя, когда возлюбленная предложила ему разойтись. В этот момент он был пьян.
«Он позвал меня поговорить и ударил два-три раза напильником по голове. Я поехала в травму, а когда вернулась — заметила, что собак нет. Я собрала какие-то вещи, уехала. Несколько дней подряд мы искали собак, но не нашли», — рассказала пострадавшая.
Как стало известно позже, изверг решил из мести убить собак. Чихуахуа парень задушил в квартире и выбросил в мусоропровод, а вторую вывел на улицу и утопил в колодце. Тела животных нашли спустя несколько суток. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Новой Москве. Живодёр из мести выбросил трёх собак сожительницы с восьмого этажа. Два пёсика погибли, третий смог выжить, так как падения смягчили кусты. Вскоре во двор вышла хозяйка собак. Дама начала судорожно собирать животных в пакеты и повторять изумлённым очевидцам, что это «её дело».