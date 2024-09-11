«Сорвал злость»: Живодёр из Новой Москвы выбросил трёх собак сожительницы с 8-го этажа

В посёлке института Полиомиелита в Новой Москве мужчина выбросил с восьмого этажа трёх собак породы чихуахуа. Как сообщает 360.ru, два пёсика погибли, третий смог выжить, так как падения смягчили кусты.

ВИДЕО 18+. Трупы собачек обнаружила соседка. Видео VK / Новая Москва (ТиНАО)

Трупы животных обнаружила соседка живодёра, которая сразу же позвонила в полицию. Вскоре во двор вышла и хозяйка собак. Дама начала судорожно собирать животных в пакеты и повторять изумлённым очевидцам, что это «её дело». Также женщина прихватила с собой лопату, чтобы, по всей видимости, закопать собачек.

«Пришла хозяйка животных, особо она не выражала никакого сожаления, начала просить в грубой форме отменить вызов полиции и сказала, что это её сожитель таким образом сорвал злость», — рассказала соседка, отметив, что мужчина, по слухам, ранее был судим.

Приехавшие сотрудники полиции пообщались и с хозяйкой собак, и с её приятелем. Но завели ли на них уголовное дело, пока неизвестно. Что в итоге стало с выжившим животным, соседка тоже не знает. Еще одна местная жительница рассказала журналистам, что владелица псов часто выпивает и ведёт себя неадекватно.