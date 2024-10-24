Ссора из-за детской шапки привела к жестокому убийству в магазине в Челябинске

В Челябинске задержали мужчину, который обвиняется в убийстве ранее незнакомого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Мужчины устроили смертельную драку в челябинском магазине. Видео © Telegram / 360.ru

«Следователем следственного отдела по Советскому району города Челябинска регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 19 октября в магазине на улице Челябинской. Мужчины начали драку, после чего один из них как минимум один раз ударил ножом второго. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

Как сообщает 360.ru, один из участников конфликта находился в магазине с дочкой. В какой-то момент незнакомка поправила головной убор его ребёнку. Отцу это не понравилось, она начал оскорблять женщину, после чего та выбежала из помещения и позвала своего мужа на помощь.

Брат погибшего подчеркнул, что родственники нападавшего никак не связывались с семьёй и никаких извинений не приносили. По его словам, после возбуждения уголовного дела подозреваемый захотел подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.