Муж-меломан пырнул ножом супругу из-за песни и уложил её спать в луже крови

Супружеская пара решила устроить романтический ужин, но он закончился ножевыми ранениями, скорой и тюрьмой. Историю любви из Ростовской области рассказывает Kp.ru.

Дмитрий и Елена решили устроить домашнее свидание: открыли вино, достали красивую скатерть и приготовили вкусный ужин. Вечер начался очень душевно. Чтобы сделать обстановку ещё более романтичной, супруг решил включить на телефоне музыку. Правда предпочтения мужа по композициям Елена не оценила.

Сначала она спокойно отнеслась к репертуару, но когда на репите в десятый раз прозвучала одна и та же песня, сделала замечание. Дмитрий на просьбы переключить песню не реагировал, но Елена не унималась.

«В итоге после очередного замечания из-за песни я вышел из себя», — рассказал мужчина.

Он схватил кухонный нож и дважды ударил им женщину в живот. Лезвие он согнул и бросил в ведро с водой. В итоге супружеская пара просто пошла спать, а через пару часов Дмитрий проснулся от стонов Елены, которая была уже вся в крови. Супруг попросил соседей вызвать сворую и поехал с женой в больницу.

«В больницу поехал с Леной, очень переживал за неё», — заявил Дмитрий.

В медицинском учреждении его и задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он уже предстал перед судом и сказал, что очень раскаивается и сожалеет о том, что натворил. В итоге Дмитрий получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Елена же осталась жива и даже пообещала мужу дождаться его из тюрьмы. Женщина объяснила это тем, что все обиды в прошлом, ведь сердцу не прикажешь.