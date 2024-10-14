14-летний мальчик из Москвы заперся в комнате с ножом после конфликта

На северо-востоке Москвы 14-летний подросток закрылся в комнате, прихватив с собой нож. На место ЧП выслали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Вызов в дежурную часть ГУ МВД поступил в 03:35 утра 14 октября. Инцидент произошёл в одной из квартир дома №18 на улице Милашенкова. В сообщении говорилось, что ребёнок пошёл на такой шаг после конфликта. Однако с кем именно — с родителями или другими домочадцами — не уточняется. По факту случившегося проводится проверка. В ситуации предстоит разобраться стражам порядка.