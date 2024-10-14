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14 октября, 07:22

14-летний мальчик из Москвы заперся в комнате с ножом после конфликта

На северо-востоке Москвы 14-летний подросток закрылся в комнате, прихватив с собой нож. На место ЧП выслали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Вызов в дежурную часть ГУ МВД поступил в 03:35 утра 14 октября. Инцидент произошёл в одной из квартир дома №18 на улице Милашенкова. В сообщении говорилось, что ребёнок пошёл на такой шаг после конфликта. Однако с кем именно — с родителями или другими домочадцами — не уточняется. По факту случившегося проводится проверка. В ситуации предстоит разобраться стражам порядка.

В Казани третьеклассник принёс в школу нож и бегал с ним за учениками
В Казани третьеклассник принёс в школу нож и бегал с ним за учениками

Ранее Life.ru писал, что в Донецке девятиклассник в балаклаве вооружился ножом-бабочкой и ходил по лицею № 5, распугивая учащихся. Приятели подначивали его также зайти в кабинет к классному руководителю, но школьник в последний момент отказался от этой идеи. Он также признался на видео, что уже не раз получал выговоры от учителей за своё поведение.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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