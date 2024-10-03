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Вооружённый школьник в балаклаве навёл ужас на донецкий лицей

Школьник в балаклаве с ножом в руках ходил по лицею № 5 в Донецке

3 октября, 11:34
В Донецке школьник с ножом ходил по лицею. Обложка © freepik

В Донецке школьник с ножом ходил по лицею. Обложка © freepik

В Донецке девятиклассник в балаклаве вооружился ножом и ходил по лицею № 5, распугивая учащихся. Видео жуткого детского «пранка» засняли приятели «весельчака» и размесили в Сети. Правоохранители пока не дали оценку инциденту. О случившемся пишет Mash на Донбассе.

На кадрах ученик размахивает в туалете ножом-бабочкой перед другими ребятами, а затем выбегает в балаклаве с оружием во двор и пугает учеников младших классов. Приятели подначивают его также зайти в кабинет к классному руководителю, но школьник в последний момент отказывается от этой идеи. Он также признаётся на видео, что уже не раз получал выговоры от учителей за своё поведение.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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