В Хабаровске ученик выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, есть пострадавший

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник. Об этом сообщили в региональном СК. Там отметили, что на хулигана завели дело.

Подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, на него завели дело. Видео © Telegram / Хабаровский следком

«В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. На стрелявшего школьника завели уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.