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14 сентября, 13:34

В Хабаровске ученик выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, есть пострадавший

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник. Об этом сообщили в региональном СК. Там отметили, что на хулигана завели дело.

Подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, на него завели дело. Видео © Telegram / Хабаровский следком

«В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. На стрелявшего школьника завели уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Приморье сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона своей квартиры в направлении детского сада. Инцидент произошёл в посёлке Новый. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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