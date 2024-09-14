В Хабаровске ученик выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, есть пострадавший
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник. Об этом сообщили в региональном СК. Там отметили, что на хулигана завели дело.
Подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе, на него завели дело. Видео © Telegram / Хабаровский следком
«В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.
Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. На стрелявшего школьника завели уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал, что в Приморье сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона своей квартиры в направлении детского сада. Инцидент произошёл в посёлке Новый. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Life.ru