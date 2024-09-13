В Приморье пьяный мужчина открыл стрельбу по детсаду

В Приморье сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял с балкона своей квартиры в направлении детского сада. Инцидент произошёл в посёлке Новый.

Официальный представитель Ирина Волк сообщила в телеграм-канале МВД РФ, что на дежурную часть поступило сообщение о стрельбе. В результате на место происшествия выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Свидетели происшествия сообщили, что мужчина, находясь на балконе, стрелял в сторону образовательного учреждения.

При задержании мужчина проявил агрессию, угрожал полицейским и даже ударил одного из них. Оружие, предположительно использованное для стрельбы, было изъято и направлено на экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, часть 2, хулиганство с применением оружия. В настоящее время материалы переданы в следственные органы.