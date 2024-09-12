Брат блогерши Пилоян может сесть за покушение после «суеты» со стрельбой в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство блогеру Артуру Машуряну, который открыл стрельбу по входу в один из баров Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Блогеру предъявили обвинение в покушении на убийство после стрельбы в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант поругался с охранником и посетителями из-за нарушения внутренних правил заведения. Затем блогер как минимум десять раз выстрелил в сторону людей, те успели покинуть зону обстрела и укрылись в безопасном месте. Артур использовал автомат Калашникова.