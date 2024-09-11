Брат блогерши Евы Пилоян после ссоры расстрелял из автомата двери бара в Москве

Брат известной столичной блогерши Евы Пилоян расстрелял из автомата входные двери лаундж-бара "На Луне" после ругани с компанией в Москве. Нетрезвого мужчину выбесило, что его попросили уйти. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Брат Евы Пилоян стреляет по дверям бара в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Накануне вечером 34-летний Артур развлекался в баре на Венёвской улице в Южном Бутово. Но разругался с отдыхавшими за соседним столиком. Нетрезвого Артура попросили покинуть, но рассвирепевший мужик хотел продолжения банкета: сел за свой "лэнд ровер", достал автомат и расстрелял входную дверь, после чего уехал.

Артур Пилоян. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / art_666_

Агрессивного мужика задержали полицейские. Известно, что Артур безработный, ведёт лайфстайл блог, где показывает дольче виту: рестораны, походы в спортзал, отдых в Дубае. Его сестра, Ева Пилоян, — владелец салона красоты на Дмитровском шоссе, в социальных сетях у неё 1,7 млн подписчиков.