На Кубани задержаны 43 участника массового побоища со стрельбой из-за девушки

В краснодарском посёлке Афипский задержаны 43 участника массовой драки, они доставлены в полицию Северского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«7 сентября в дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району сообщили о конфликте между гражданами возле Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства», – рассказали в управлении.

По версии правоохранителей, массовая драка между местными жителями из-за конфликта на бытовой почве, предварительно из-за девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сейчас силовики устанавливают остальных участников побоища.