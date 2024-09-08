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8 сентября, 09:09

На Кубани задержаны 43 участника массового побоища со стрельбой из-за девушки

В краснодарском посёлке Афипский задержаны 43 участника массовой драки

Массовая драка в посëлке Афипский Краснодарского края. Видео © Telegram / SHOT

Массовая драка в посëлке Афипский Краснодарского края. Видео © Telegram / SHOT

В краснодарском посёлке Афипский задержаны 43 участника массовой драки, они доставлены в полицию Северского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«7 сентября в дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району сообщили о конфликте между гражданами возле Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства», – рассказали в управлении.

По версии правоохранителей, массовая драка между местными жителями из-за конфликта на бытовой почве, предварительно из-за девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сейчас силовики устанавливают остальных участников побоища.

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Напомним, разборки начались 7 сентября после 9 вечера. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Предварительно, в драке со стрельбой участвовали около 60 человек.

Андрей Бражников
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