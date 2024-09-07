«Все за одного!»: На Кубани десятки человек устроили разборки со стрельбой из-за девушки

Массовая драка со стрельбой произошла в посёлке Афипский Краснодарского края. По данным SHOT, несколько человек задержаны и доставлены в отделение полиции.

Массовая драка в посëлке Афипский Краснодарского края. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, разборки начались сегодня после 9 вечера у местного ДК на улице Победы. Очевидцы сообщили, что ругань сопровождалась выстрелами. Как рассказывают местные жители, стрелка была назначена из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого парня и девушку.

«Один за всех и все за одного!», — кричали участники драки.

В районной администрации уже прокомментировали случившееся. Там подтвердили версию SHOT о том, что драка началась из-за девушки. После поступления сигнала на место происшествия выехали правоохранители.

«В настоящий момент все разошлись. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Информации о каких-либо серьезных травмах среди участников нет», — сообщили в администрации.