Уголовное дело возбуждено после массовой драки в Краснодарском крае

По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в телеграм-канале.

Напомним, разборки начались 7 сентября после 9 вечера. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Предварительно, в драке со стрельбой участвовали около 60 человек.