Уголовное дело возбуждено после массовой драки в Краснодарском крае
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в телеграм-канале.
Инцидент произошёл 7 сентября вечером возле Дома культуры в поселке Афипский Северского района. Группа людей, действуя по предварительному сговору, устроила драку, нарушив общественный порядок.
Напомним, разборки начались 7 сентября после 9 вечера. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Предварительно, в драке со стрельбой участвовали около 60 человек.
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