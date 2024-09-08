ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 03:39

Уголовное дело возбуждено после массовой драки в Краснодарском крае

По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в телеграм-канале.

Инцидент произошёл 7 сентября вечером возле Дома культуры в поселке Афипский Северского района. Группа людей, действуя по предварительному сговору, устроила драку, нарушив общественный порядок.

Подростки «отметили» 1 Сентября массовой дракой у школы в Екатеринбурге
Подростки «отметили» 1 Сентября массовой дракой у школы в Екатеринбурге

Напомним, разборки начались 7 сентября после 9 вечера. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Предварительно, в драке со стрельбой участвовали около 60 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров