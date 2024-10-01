Пропавшего по пути в школу первоклашку из Челябинска нашли в другом городе
Пропавшего в Челябинске 7-летнего школьника нашли в городе Копейске
В Челябинске утром 1 октября родители заявили в полицию о том, что их семилетний сын пропал после того, как отправился в школу на маршрутке. Спустя несколько часов он был найден в соседнем городе Копейске, сообщила пресс-служба челябинской полиции.
«Полицейским предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребёнок оказался в соседнем городе», – сообщили представители регионального УМВД.
По предварительным данным, мальчик сел в маршрутку, чтобы добраться до школы на улице Дмитрия Неаполитанова, 28. Родители заявили о его пропаже уже утром, а днём его нашли полицейские в Копейске, за 15 километров от Челябинска.
Ранее в Ленинградской области пропавшего ребёнка нашли с помощью дрона с тепловизором. При этом волонтёры начали поиски в 22.45, а уже в 23.37 мальчик нашёлся. Оператор БПЛА сумел обнаружить его после первого пролёта над местностью.
Life.ru