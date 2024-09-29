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29 сентября, 13:53

Махал руками: Дрон с тепловизором помог засечь пропавшего в лесу шестилетнего мальчика в Ленобласти

В Ленобласти пропавшего в лесу мальчика нашли с помощью БПЛА в тепловизором

Поисковики при помощи дрона с тепловизором обнаружили пропавшего ребёнка в Ленинградской области. Об этом рассказала пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт». По словам добровольца-дроновода Антона, он успел сделать всего один проход с беспилотником, когда на развороте заметил фигуру, машущую руками.

Поиски ребёнка с тепловизором. Видео © ЛизаАлерт

«Увидел красную точку. Так выглядят на экране тепловизора живые объекты. Подлетел поближе – и из пятна стали вырисовываться человеческие очертания. Фигурка двигалась, махала руками», — говорит волонтёр-дроновод Антон.

Волонтёры начали поиски в 22.45, а уже в 23.37 в тревожном чате появилось сообщение: «стоп!». Ребёнок был найден в 750 метрах от ближайших домов. Его вывели из леса и передали врачам, в больницу малыша госпитализировали в состоянии средней тяжести с переохлаждением и ушибами, сообщает РЕН ТВ.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk

Николай Рюмин
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