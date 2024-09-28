В Петербурге спустя десять лет нашли отца, который выкрал сына из-за нежелания оставлять его с женой

Сотрудники уголовного розыска успешно задержали в петербургском Пулково мужчину, который более семи лет назад похитил у бывшей супруги общего ребёнка и скрылся. 52-летний Олег Рябов находится в международном розыске.

Как сообщает «Фонтанка», после задержания фигуранта отправили в ИВС, так как ранее ему заочно была избрана мера пресечения. Примечательно, что в розыске Рябов числился не за похищение малолетнего, а применение насилия в отношении судебного пристава. Выяснилось, что ситуация произошла в 2016 году на Петровском проспекте. По всей видимости, тогда мужчина вместе с ребёнком скрывался в Санкт-Петербурге, где приставы и попытались вернуть ребёнка.

Мальчика бывший супруг похитил в Москве в 2014 году. Тогда малышу было всего четыре года, по решению суда он должен был остаться с матерью. Мужчина, не согласный с итогом судебного разбирательства, выкрал сына, пока тот гулял с бабушкой. Правоохранители возбудили дело о похищении человека.