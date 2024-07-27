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27 июля, 09:15

В Ленобласти отец похитил сына, вырвав из рук у бывшей жены

В Новосаратовке Ленинградской области мужчина украл двухлетнего сына у жены, с которой находится в процессе развода. По данным SHOT, он вместе со знакомой набросился на женщину, когда та гуляла с малышом на площадке. Мальчик кричал "Мама!", но его силой закинули в машину и увезли. Момент похищения попал на видео.

В Ленобласти отец выкрал сына, вырвав из рук у бывшей жены. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал, 34-летний Александр и Мария сейчас находятся в процессе развода и не живут вместе. По словам женщины, её супруг не интересуется жизнью малыша и не видится с ним. Однако 22 июля он решил "навестить" сына.

Александр силой выхватил сына из рук жены, а потом напарница схватила Марию, которая не отпускала мальчика. Малыш кричал "Мама!" и руками показывал на неё, но отец силой закинул его в машину, которая моментально уехала с места.

В Ленобласти отец выкрал сына, вырвав из рук у бывшей жены. Фото © SHOT

В Ленобласти отец выкрал сына, вырвав из рук у бывшей жены. Фото © SHOT

Мария обратилась в полицию, но пока найти мальчика не получилось. По её словам, в сентябре она сможет увидеть Александра в суде: там будут рассматриваться иски о лишении родительских прав, о разводе и даже педофилии (Мария подозревает в этом Александра из-за странных снимков, которые он делал с сыном).

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А ранее в Красноярске задержали мужчину, похитившего у бывшей супруги в Краснодаре пятилетнюю дочь. Поиски малышки продолжались восемь месяцев.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alona Siniehina

Александра Вишнякова
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