В Казани третьеклассник принёс в школу нож и бегал с ним за учениками

Третьеклассник принёс на урок в одной из школ Казани нож и начал демонстрировать его одноклассникам, чем вызвал панику среди детей. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Татарстану.

«В отдел полиции «Япеева» УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что в одной из школ Вахитовского района города ученик третьего класса бегает с ножом за одноклассниками», — говорится в записи ведомства.

Оказалось, что ученик 2015 года рождения пронёс нож в школу и начал бегать с ним за другими учениками, пугая их. На данный момент сотрудники полиции, а также специалисты инспекции по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства инцидента. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.