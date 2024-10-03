В Казани третьеклассник принёс в школу нож и бегал с ним за учениками
Третьеклассник принёс на урок в одной из школ Казани нож и начал демонстрировать его одноклассникам, чем вызвал панику среди детей. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Татарстану.
«В отдел полиции «Япеева» УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что в одной из школ Вахитовского района города ученик третьего класса бегает с ножом за одноклассниками», — говорится в записи ведомства.
Оказалось, что ученик 2015 года рождения пронёс нож в школу и начал бегать с ним за другими учениками, пугая их. На данный момент сотрудники полиции, а также специалисты инспекции по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства инцидента. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее руководство школы в Индии убило 11-летнего второклассника. Учредитель школы уверил в «тантрические» ритуалы и попросил сына, назначенного на должность директора, принести в жертву одного из детей ради «процветания» семейного бизнеса.
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