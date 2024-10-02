Сбежала из дома из-за травли в школе: На Кубани пропала десятиклассница В Ростовской области третий день ищут 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома 2 октября, 14:35 В Ростовской области пропала девочка. Обложка © Telegram / Kub Mash

В селе Плодородное Ростовской области полиция третий день ищет 16-летнюю девочку Элю, которая ушла из дома в неизвестном направлении, не выдержав длительного конфликта с одноклассниками. О пропаже ребёнка сообщает Kub Mash.

Десятиклассница была новенькой в классе. По словам матери, сверстники почему-то невзлюбили девочку и начали травить, сделав объектом постоянных шуток. Женщина рассказала, что в соцсети школьники даже создали группу, где смеялись над её дочерью и ещё несколькими ребятами, которые не могли дать отпор.

Родители признались, что знали о конфликте и о том, что дочь не хотела из-за травли посещать уроки. Однако они просили её повременить со сменой класса и уверяли, что всё уладится. Тогда десятиклассница сбежала из дома. В день исчезновения девочка была одета в красную рубашку, чёрные штаны и кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Малайзии провели вскрытие крокодилу-людоеду, который съел шестилетнюю девочку во время купания. Пропавшую Сесилию Джулан Интик искали несколько дней. Разгадка нашлась, когда очевидец вспомнил, что девочка шла купаться.

Авторы Татьяна Миссуми