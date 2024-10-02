Пропавшую шестилетнюю девочку нашли в желудке крокодила-людоеда в Малайзии

В Малайзии провели вскрытие крокодилу-людоеду, который съел шестилетнюю девочку во время купания. Пропавшую Сесилию Джулан Интик искали несколько дней, сообщает Daily Mail.

«Огромные рептилии были пойманы и выпотрошены специалистами из Лесной корпорации Саравака в Малайзии после того, как Сесилия Джулан Интик исчезла во время купания в реке Сунгай-Татау 25 сентября», — сообщило издание.

После того как хищнику выпотрошили брюхо — там нашли человеческие останки: зубы, кости и горсть монет. Вскрытие крокодила происходило при родственниках пропавшей девочки. Эксперты заявили, что найденные останки принадлежат исчезнувшему ребёнку.