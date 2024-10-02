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2 октября, 08:22

Пропавшую шестилетнюю девочку нашли в желудке крокодила-людоеда в Малайзии

Daily Mail: В Малайзии вскрыли крокодила, который съел шестилетнюю девочку

В Малайзии провели вскрытие крокодилу-людоеду, который съел шестилетнюю девочку во время купания. Пропавшую Сесилию Джулан Интик искали несколько дней, сообщает Daily Mail.

«Огромные рептилии были пойманы и выпотрошены специалистами из Лесной корпорации Саравака в Малайзии после того, как Сесилия Джулан Интик исчезла во время купания в реке Сунгай-Татау 25 сентября», — сообщило издание

После того как хищнику выпотрошили брюхо — там нашли человеческие останки: зубы, кости и горсть монет. Вскрытие крокодила происходило при родственниках пропавшей девочки. Эксперты заявили, что найденные останки принадлежат исчезнувшему ребёнку.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что в Малайзии разрушили 80-тысячный футбольный стадион «Шах-Алам». Объект долгое время служил домом для клуба «Селангор» и сборной страны. Из-за своих габаритов и аварийного положения арену решили подорвать. Снос стадиона, начавшийся в июле, будет завершён к середине 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Наталья Афонина
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