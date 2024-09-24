Взрывной финал: 80-тысячный стадион в Малайзии ушёл в историю

80-тысячный футбольный стадион «Шах-Алам», который долгие годы служил домом для клуба «Селангор» и сборной Малайзии, взорван. Видеозаписью его последних моментов поделился аккаунт World Stadiums в соцсети X.

Момент взрыва футбольного стадиона «Шах-Алам». Видео © X / World Stadiums

Стадион был признан аварийным ещё в 2020 году. Несмотря на попытки реконструкции, спасти его не удалось. Снос арены, начавшийся в июле, будет завершён к середине 2025 года.

«Шах-Алам» принимал матчи юношеского чемпионата мира 1997 года и Кубка Азии — 2007. Взрыв стал зрелищным и трагичным завершением эпохи для этого спортивного сооружения.