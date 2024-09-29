Съели офицера: Учёные раскрыли жуткие детали гибели экспедиции Франклина в Арктику

Учёным раскрыли подробности гибели кораблей «Террор» и «Эребус», которая стала крупнейшей арктической катастрофой в истории. Оказалось, что во время полярной экспедиции под руководством Джона Франклина в 1845-1847 годах обессиленные члены экипажа съели офицера Джеймса Фицджеймса. Материалы научной работы опубликовал Daily Mail.

При помощи анализа ДНК учёным удалось выяснить, что в могиле на канадском острове Кинг-Уильям захоронен британский офицер. Съели его члены команды, пытавшиеся не умереть от голода. Участники экспедиции должны были найти безопасный морской путь для торговли через Северный Ледовитый океан. Однако корабли застряли во льдах, потому экипаж из 105 человек был вынужден продолжить путешествие пешком.

Ранее учёные при исследовании костей путешественников, которым так и не удалось справиться с сильными морозами и цингой, обнаружили признаки каннибализма. Оказалось, что сильный голод заставил людей забыть о чинах и званиях и даже пойти на убийство офицера.

«Сделанное открытия говорит об отчаянии, которое испытали моряки», — рассказал один из авторов работы Роберт Парк.

Экспедиция Франклина 1845—1847 годов, также известная как Пропавшая экспедиция Франклина — экспедиция по освоению Арктики, проходившая под руководством сэра Джона Франклина, офицера Королевского военно-морского флота, который до этого участвовал в трёх арктических экспедициях и две из них возглавлял. Целью путешественников было исследование неизвестной части Северо-Западного прохода и завершение его открытия. Однако экспедиция на двух судах со 129 членами экипажа, включая самого Франклина, пропала.