Затерянный континент: Учёные рассмотрели дно океана у Гренландии и сделали неожиданное открытие Под водой между Гренландией и Канадой, похоже, покоится древний континент. По мнению геологов, он образовался после того, как Гренландия отделилась от Северной Америки. 8 августа, 21:11 Затерянный континент обнаружен между Канадой и Гренландией. Фото © "Шедеврум"

На этой анимации геологи попытались показать, насколько неузнаваемой была Земля примерно 100 миллионов лет назад и как она с тех пор изменилась. К примеру, Южная Америка и Африка были единым целым и лишь через десятки миллионов лет приобрели угадываемые для нас очертания.

Примерно тогда же, а именно 118 миллионов лет назад, от Северной Америки стала отделяться внушительная часть, которая станет Гренландией. Сейчас её от канадской Баффиновой Земли отделяют сотни и сотни километров воды: море Баффина и Девисов пролив, ниже — море Лабрадор и, собственно, Атлантический океан.

Под ними — в целом океаническая кора, гораздо более тонкая и плотная, чем материковая. Она образуется от поднятия и разлива магмы на границах литосферных плит, вдоль которых проходят подводные горные системы — так называемые срединно-океанические хребты. И толщина коры во многом помогает разобраться, была ли она когда-либо "фундаментом" континента.

Так вот, под проливом Девиса в одном месте давно наблюдается интересная особенность: там толщина коры составляет примерно 20–25 километров против 8–17 километров окружающей стандартной океанической коры. И дело в том, что в целом океаническая толще 18 километров практически не бывает. Долгое время предполагалось, что произошло некое наложение дополнительного материала в результате вулканических процессов. Но недавно учёные пересмотрели этот вопрос. Они измеряли, какая в этом месте загадочного утолщения гравитация (это помогает установить плотность), оценили сейсмические данные и теперь приходят к выводу, что под проливом на самом деле скрывается древний микроконтинент протяжённостью порядка 400 километров.

Очертания предполагаемого древнего микроконтинента в проливе Девиса между Гренландией и Канадой. Фото © Sciencedirect.com

Геологи восстановили картину тектонической эволюции нашей планеты и смоделировали, как этот маленький материк мог образоваться. По полученным данным выходит, что он был когда-то частью Гренландии, а потом, когда она стала смещаться к северу, откололся и оказался под водой. Произошло это, как считают, приблизительно 60 миллионов лет назад, то есть в те времена, когда эволюция жизни на Земле по воле космоса пошла в другое русло: всего за шесть миллионов лет до этого о нижнюю часть ещё формирующегося Северо-Американского континента (туда, где сейчас Мексика) ударился восьмикилометровый астероид, после чего вымерли все динозавры, кроме птичьих, а их место на планете заняли млекопитающие.

Авторы Адель Романенкова