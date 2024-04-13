В Антарктиде вулкан ежедневно извергает кристаллы золота на полмиллиона рублей

Самый южный действующий вулкан на земле Эребус, который расположен на острове Росса в Антарктиде, выбрасывает за день до 80 граммов золота. Об этом сообщает издание IFL Science.

Эребус регулярно выбрасывает в воздух столбы пара и газа. Последние исследования учёных показали, что в них имеются кристаллы золота размером не более 20 микрометров. Эти пылинки драгметалла разлетаются на очень большие расстояния — примерно до 1000 километров от вулкана.

"Подсчитано, что в течение одного дня вулкан выбрасывает около 80 граммов золота, что составляет около 6000 долларов (около 558 тысяч рублей. — Прим. Life.ru)", — говорится в материале.