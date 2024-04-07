Вулкан Этна на Сицилии начал выпускать кольца дыма
Крупнейший вулкан Европы Этна выпускает кольца дыма, что является довольно редким событием. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Вулкан Этна начал пускать кольца дыма. Видео © X / Alexandre
На самом деле кольца состоят из конденсированных газов, преимущественно водяного пара, вышедшего из магмы и вырвавшегося из жерла вулкана. По информации СМИ, появились они из-за открытия нового кратера на вершине.
Явление возможно только в круглых жерлах вулканов. Горячие вулканические газы вырываются из них короткими импульсами — и в итоге получаются кольца.
Последнее извержение вулкана Этна случилось в ноябре прошлого года. Оно произошло в юго-восточном кратере и сопровождалось "рёвом" из-за выхода на поверхность больших объёмов газа.
Кадр видео X / Alexandre