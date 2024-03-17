В Сети делятся кадрами извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии

На территории исландского полуострова Рейкьянес происходит извержение вулкана. Информацию об этом природном явлении передаёт местная телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.

Извержение вулкана в Исландии. Видео © Х / World News / Х / Birkir Х / World News

Журналисты сообщают, что в 20:22 по местному времени (23:22 мск) было сделано объявление о повышении сейсмоактивности в регионе. Всего через минуту после этого произошло извержение вулкана, которое, как впоследствии выяснилось, угрозу для жителей города не представило. Стоит отметить, что пользователи социальных сетей активно делятся видеозаписями с места событий.

Помимо того, сообщается, что власти страны проводят эвакуацию города Гриндавик, а также направили туда для оценки ситуации вертолёт департамента общественной безопасности. Также, по данным канала, о высокой вероятности извержения вулкана свидетельствуют зарегистрированные с конца октября прошлого года 24 тысячи сейсмических толчков.