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17 марта, 01:09

В Сети делятся кадрами извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии

RUV: В Исландии, на полуострове Рейкьянес, началось извержение вулкана

На территории исландского полуострова Рейкьянес происходит извержение вулкана. Информацию об этом природном явлении передаёт местная телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии.

Извержение вулкана в Исландии. Видео © Х / World News / Х / Birkir Х / World News

Журналисты сообщают, что в 20:22 по местному времени (23:22 мск) было сделано объявление о повышении сейсмоактивности в регионе. Всего через минуту после этого произошло извержение вулкана, которое, как впоследствии выяснилось, угрозу для жителей города не представило. Стоит отметить, что пользователи социальных сетей активно делятся видеозаписями с места событий.

Помимо того, сообщается, что власти страны проводят эвакуацию города Гриндавик, а также направили туда для оценки ситуации вертолёт департамента общественной безопасности. Также, по данным канала, о высокой вероятности извержения вулкана свидетельствуют зарегистрированные с конца октября прошлого года 24 тысячи сейсмических толчков.

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Напомним, что аналогичное происшествие случилось в этих землях в январе текущего года. Тогда исландские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Х / World News

Алексей Соловьёв
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