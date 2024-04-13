Семиметровый шлейф: Курильский вулкан выбросил пепел и угрожает самолётам
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км
Столб пепла Эбеко после выброса. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Л. Котенко
Вулкан Эбеко на Курилах (Сахалин) выбросил столб пепла высотой два с половиной километра, шлейф протянулся на семь километров на юго-восток. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.
"Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — информировало ведомство в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать кольца дыма, что является довольно редким событием. Появились они из-за открытия нового кратера на вершине.