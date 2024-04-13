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13 апреля, 02:48

Семиметровый шлейф: Курильский вулкан выбросил пепел и угрожает самолётам

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

Столб пепла Эбеко после выброса. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Л. Котенко

Столб пепла Эбеко после выброса. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Л. Котенко

Вулкан Эбеко на Курилах (Сахалин) выбросил столб пепла высотой два с половиной километра, шлейф протянулся на семь километров на юго-восток. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", — информировало ведомство в телеграм-канале.

В Сети делятся кадрами извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
В Сети делятся кадрами извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии

Ранее сообщалось, что крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать кольца дыма, что является довольно редким событием. Появились они из-за открытия нового кратера на вершине.

Лариса Сафронова
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