Семиметровый шлейф: Курильский вулкан выбросил пепел и угрожает самолётам

Вулкан Эбеко на Курилах (Сахалин) выбросил столб пепла высотой два с половиной километра, шлейф протянулся на семь километров на юго-восток. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.