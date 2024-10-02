В Индии директор школы и двое учителей убили второклассника в ходе жертвоприношения
В Индии руководство школы убило 11-летнего второклассника в ходе процедуры жертвоприношения ради «процветания» учебного заведения. О зверском инциденте сообщает Hindustan Times.
Учредитель школы уверил в «тантрические» ритуалы и попросил своего сына, назначенного не должность директора, принести в жертву одного из детей ради «процветания» семейного бизнеса.
«Отец и сын вместе с тремя другими сотрудниками похитили жертву из общежития школы и отвезли её в укромное место для жертвоприношения. Мальчика задушили», — приводит газета слова источника, близкого к расследованию.
Полиция Уттар-Прадеша арестовала пятерых человек, включая владельца школы, директора и двух учителей.
А ранее в Италии начали строить языческие храмы и отбирать девственниц в жрицы. Основателем организации называют верховного понтифика Джузеппе Барбера, во дворе у которого стоит храм Юпитера.
Kandinsky 3.1 / Life.ru