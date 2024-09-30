В Италии начали строить языческие храмы и отбирать девственниц в жрицы

В Италии создана религиозная организация из двух тысяч человек, которая планирует возродить древнеримскую религию. Основателем организации называют верховного понтифика Джузеппе Барбера, во дворе у которого стоит храм Юпитера, передаёт kp.ru.

В самом большом почёте у членов религиозной общины находятся весталки — жрицы-девственницы, которые следят за священным огнём. Их находят среди дочерей общины. Если весталка потеряет своё целомудрие, её не станут, как в древнем Риме, убивать. Девушку просто снимут с «должности». Также Барбер рассказал о современных жертвоприношениях.

«Практиковать их в наши дни было бы просто глупо. Довольствуемся лепешками из полбы, вином и молоком. Это подносят богам, а потом можно самим съесть и выпить. Но, кстати, в Древнем Риме, если животное упрямилось и не хотело идти на алтарь, его нельзя было приносить в жертву, это бы оскорбило божества», — сказал понтифик.