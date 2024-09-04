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4 сентября, 01:12

Древнеримская арка Константина повреждена молнией в столице Италии

Арка Константина. Обложка © Unsplash / Aleksander Stypczynski

Арка Константина. Обложка © Unsplash / Aleksander Stypczynski

Построенная в IV веке нашей эры Триумфальная арка Константина, расположенная в Риме вблизи Колизея, получила повреждения в результате удара молнии. Высоковольтный разряд отколол от 25-метрового сооружения несколько каменных блоков, сообщил Reuters.

Стихия обрушилась на итальянскую столицу во вторник, мэр Рима Роберто Гуальтьери даже назвал непогоду беспрецедентной. После повреждения арки к ней оперативно прибыли специалисты археологического парка Колизея, которые принялись очищать местность от обломков. Выяснилось, что наибольший урон получила южная сторона.

«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — отметила пресс-служба организации.

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А в Армении несколькими днями ранее молния приостановила работу атомной электростанции у города Мецамор. Электрическая система АЭС аварийно отключилась с целью минимизировать возможные риски.

Илья Пушкарев
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