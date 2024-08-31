В Армении назвали причины аварийной остановки АЭС
Аварийная остановка Армянской АЭС вызвана ударом молнии, идёт перезапуск станции
30 августа в 21:55 по местному времени произошла аварийная остановка Армянской АЭС. Как сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры, причиной инцидента стал удар молнии. Электрическая система станции была отключена, чтобы избежать дальнейших рисков.
Специалисты станции оперативно начали работы по её перезапуску. По словам представителей министерства, системы безопасности атомной электростанции оказались эффективными, благодаря недавней модернизации, в том числе обновлению систем защиты. В данный момент команда продолжает усилия по восстановлению работы станции, что подтверждает надежность проведённой модернизации.
Напомним, Армянская атомная электростанция была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе, что привело к перебоям в электроснабжении. Авария вызвала отключение автоматики одной из подстанций высоковольтных сетей, что оставило без света несколько административных районов, включая части Еревана, Эчмиадзин и Армавир.
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