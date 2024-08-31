В Армении назвали причины аварийной остановки АЭС

30 августа в 21:55 по местному времени произошла аварийная остановка Армянской АЭС. Как сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры, причиной инцидента стал удар молнии. Электрическая система станции была отключена, чтобы избежать дальнейших рисков.

Специалисты станции оперативно начали работы по её перезапуску. По словам представителей министерства, системы безопасности атомной электростанции оказались эффективными, благодаря недавней модернизации, в том числе обновлению систем защиты. В данный момент команда продолжает усилия по восстановлению работы станции, что подтверждает надежность проведённой модернизации.