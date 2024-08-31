В Армении произошли сбои со светом из-за выхода АЭС из системы страны
Армянская АЭС отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе
Армянская атомная электростанция была отключена от энергосистемы из-за аварии в системе. В результате на территории страны были зафиксированы перебои со светом.
По информации пресс-службы компании «Электрические сети Армении», после выхода АЭС из системы произошло отключение автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей. В результате сбоя без электроснабжения остались несколько административных районов, включая части Еревана, Эчмиадзин и Армавир. Электроснабжение было восстановлено достаточно быстро — в течение 15 минут для Еревана и Армавира, и в 21:26 мск для Эчмиадзина.
Ранее президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов сообщил о планах строительства в России 11 новых атомных электростанций, оснащённых уникальными отечественными реакторами. По его словам, новые технологии, включая реакторы «Брест», проект «Прорыв» и компактный «Штиль», будут продемонстрированы иностранным покупателям и подвергнуты испытаниям, в том числе на Чукотке.
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