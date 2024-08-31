Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 22:01

В Армении произошли сбои со светом из-за выхода АЭС из системы страны

Армянская АЭС отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе

Армянская атомная электростанция была отключена от энергосистемы из-за аварии в системе. В результате на территории страны были зафиксированы перебои со светом.

По информации пресс-службы компании «Электрические сети Армении», после выхода АЭС из системы произошло отключение автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей. В результате сбоя без электроснабжения остались несколько административных районов, включая части Еревана, Эчмиадзин и Армавир. Электроснабжение было восстановлено достаточно быстро — в течение 15 минут для Еревана и Армавира, и в 21:26 мск для Эчмиадзина.

«Любой ценой»: Гросси призвал к защите ЗАЭС от возможной ядерной катастрофы
«Любой ценой»: Гросси призвал к защите ЗАЭС от возможной ядерной катастрофы

Ранее президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов сообщил о планах строительства в России 11 новых атомных электростанций, оснащённых уникальными отечественными реакторами. По его словам, новые технологии, включая реакторы «Брест», проект «Прорыв» и компактный «Штиль», будут продемонстрированы иностранным покупателям и подвергнуты испытаниям, в том числе на Чукотке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / patpitchaya

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Армения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров