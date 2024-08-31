В Армении произошли сбои со светом из-за выхода АЭС из системы страны

Армянская атомная электростанция была отключена от энергосистемы из-за аварии в системе. В результате на территории страны были зафиксированы перебои со светом.

По информации пресс-службы компании «Электрические сети Армении», после выхода АЭС из системы произошло отключение автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей. В результате сбоя без электроснабжения остались несколько административных районов, включая части Еревана, Эчмиадзин и Армавир. Электроснабжение было восстановлено достаточно быстро — в течение 15 минут для Еревана и Армавира, и в 21:26 мск для Эчмиадзина.