Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Приангарье из-за удара молнии и отказа управления
Вертолёт Ми-171 (модификация Ми-8) аварийно сел в Иркутской области в результате удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом рассказал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.
«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — отметил он в беседе с ТАСС.
По его информации, спасательное воздушное судно с членами экипажа и пассажирами приземлилось в Иркутске в 13:58 по московскому времени (18:58 по местному). Пострадали двое — командир экипажа и один из пассажиров.
Напомним, сегодня экипаж вертолёта Ми-8, который совершал санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик, перестал выходить на связь на границе Бурятии и Приангарья. Позже оказалось, что все находящиеся на борту воздушного судна пассажиры и члены экипажа живы. Вертолёт совершил жёсткую посадку, два человека пострадали. Все были эвакуированы с места ЧП.
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