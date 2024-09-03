Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Приангарье из-за удара молнии и отказа управления

Вертолёт Ми-171 (модификация Ми-8) аварийно сел в Иркутской области в результате удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом рассказал начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — отметил он в беседе с ТАСС.

По его информации, спасательное воздушное судно с членами экипажа и пассажирами приземлилось в Иркутске в 13:58 по московскому времени (18:58 по местному). Пострадали двое — командир экипажа и один из пассажиров.