Пилоты и пассажиры Ми-8, который перестал выходить на связь в Приангарье, живы
Вертолёт Ми-8, связь с которым была потеряна на границе Республики Бурятия с Иркутской областью, совершил жесткую посадку в районе посёлка Раздолье. По данным SHOT, на борту находилось шесть человек, все они живы.
Как пишет телеграм-канал, экипаж вышел на связь, к месту жёсткой посадки направляются спасатели.
Напомним, 3 сентября экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области. Он следовал по маршруту Иркутск — Орлик.
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ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов