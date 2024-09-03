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3 сентября, 07:52

Пилоты и пассажиры Ми-8, который перестал выходить на связь в Приангарье, живы

Вертолёт Ми-8, связь с которым была потеряна на границе Республики Бурятия с Иркутской областью, совершил жесткую посадку в районе посёлка Раздолье. По данным SHOT, на борту находилось шесть человек, все они живы.

Как пишет телеграм-канал, экипаж вышел на связь, к месту жёсткой посадки направляются спасатели.

Напомним, 3 сентября экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области. Он следовал по маршруту Иркутск — Орлик.

Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Александра Вишнякова
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