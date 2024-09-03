Экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Приангарья, следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства ЧП.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолётом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняются», — сказано в телеграм-канале ведомства.