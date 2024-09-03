Экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Приангарья
Экипаж вертолёта Ми-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Приангарья, следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства ЧП.
«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолётом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняются», — сказано в телеграм-канале ведомства.
А 31 августа на Камчатке разбился Ми-8 с туристами. В салоне находились 22 человека. Обломки транспорта спасатели нашли в скалах на высоте 900 метров неподалёку от вулкана Вачкажеч. У Следственного комитета в работе две основные версии случившегося: неисправность техники и ошибка пилота. Спасательной группе удалось найти тела всех погибших: 19 туристов и троих членов экипажа. По факту трагедии заведено уголовное дело.
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