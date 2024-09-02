Хозяин сервиса для догситтеров оказался среди жертв страшной авиакатастрофы на Камчатке

Во время катастрофы с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке погиб Михаил Репников, некогда основавший популярный сервис по поиску нянь для собак Dogsy («‎Догси»). Его жена Юлия также находилась на борту. Об этом пишет Mash.