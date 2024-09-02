Хозяин сервиса для догситтеров оказался среди жертв страшной авиакатастрофы на Камчатке
При крушении вертолёта на Камчатке погиб основатель сервиса Dogsy Репников
Основатель сервиса Dogsy Михаил Репников. Фото © VK / Михаил Репников
Во время катастрофы с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке погиб Михаил Репников, некогда основавший популярный сервис по поиску нянь для собак Dogsy («Догси»). Его жена Юлия также находилась на борту. Об этом пишет Mash.
Идея создания такого приложения посетила Михаила ещё в 2014 году. Сам сервис был запущен в 2020-м. Проект привлёк 15 миллионов рублей инвестиций из фонда Russian Ventures.
Напомним, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, на борту было 22 человека. Его обломки спасатели МЧС обнаружили возле вулкана Вачкажеч на высоте 900 метров. СК озвучил две основные версии произошедшего: техническая неисправность вертолёта и нарушение правил пилотирования. Специалисты сумели отыскать тела всех погибших: 19 туристов и 3 членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.