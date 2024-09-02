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2 сентября, 11:54

Хозяин сервиса для догситтеров оказался среди жертв страшной авиакатастрофы на Камчатке

При крушении вертолёта на Камчатке погиб основатель сервиса Dogsy Репников

Основатель сервиса Dogsy Михаил Репников. Фото © VK / Михаил Репников

Основатель сервиса Dogsy Михаил Репников. Фото © VK / Михаил Репников

Во время катастрофы с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке погиб Михаил Репников, некогда основавший популярный сервис по поиску нянь для собак Dogsy («‎Догси»). Его жена Юлия также находилась на борту. Об этом пишет Mash.

Идея создания такого приложения посетила Михаила ещё в 2014 году. Сам сервис был запущен в 2020-м. Проект привлёк 15 миллионов рублей инвестиций из фонда Russian Ventures.

На Камчатке объявили 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта Ми-8
На Камчатке объявили 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта Ми-8

Напомним, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, на борту было 22 человека. Его обломки спасатели МЧС обнаружили возле вулкана Вачкажеч на высоте 900 метров. СК озвучил две основные версии произошедшего: техническая неисправность вертолёта и нарушение правил пилотирования. Специалисты сумели отыскать тела всех погибших: 19 туристов и 3 членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Владимир Озеров
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